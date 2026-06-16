Десятки человек пришлось эвакуировать из здания в Москве из-за гранат

Десятки человек пришлось эвакуировать из здания в Москве из-за гранат В центре Москвы возле магазина обнаружили гранаты и эвакуировали людей

Две гранаты были обнаружены возле одного из магазинов на Цветном бульваре в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «112». В целях безопасности из здания оперативно эвакуировали 35 человек, среди которых находились трое детей.

К месту происшествия были немедленно вызваны экстренные службы и специалисты-саперы для обследования опасной находки. По предварительным данным, обнаруженные подозрительные предметы в итоге могут оказаться обычными страйкбольными гранатами.

Ранее житель Норильска решил пошутить при помощи муляжа гранаты и был приговорен к штрафу в размере 150 тыс. рублей. Пошутить виновник решил, когда находился в состоянии опьянения. Розыгрыш он устроил в коридоре одного из многоквартирных домов гостиничного тип, где бросил муляж в сторону зашедшего сотрудника полиции. Суд признал мужчину виновным по статье об угрозе применения насилия.

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