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14 июля 2026 в 14:23

Лавров ответил на заявления о «похороненных» договоренностях по Аляске

Лавров: Трамп не говорил о срыве договоренностей по Аляске

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент США Дональд Трамп не говорил, что договоренностей по Аляске не существует или что они «похоронены», тогда как об этом говорят Европа и Киев, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом. Кроме того, как передает пресс-служба внешнеполитического ведомства, Лавров подчеркнул, что Европа и Украина утверждали, будто не участвовали в аляскинских договоренностях и что они их не касаются, а затем, по его мнению, сделали все, чтобы попытаться увести США в сторону.

Если вы почитаете выступление президента Трампа сразу после Аляскинского саммита, он в превосходных тонах отзывался о договоренности, говорил, что мы теперь запустили процесс, — отметил министр.

По словам главы МИД России, президент США Дональд Трамп не комментирует эти попытки и не говорит, что договоренностей по Аляске больше не существует. При этом, как отметил Лавров, европейские страны и украинские власти публично заявили, что аляскинские договоренности «мертвы» и «похоронены».

Ранее Лавров заявил, что Москва рассчитывает на то, что Анкара направит Киеву жесткий сигнал из-за регулярных атак на инфраструктуру газопровода «Голубой поток». По его словам, украинская сторона совершает акты насилия не только в Азовском, но и в Черном море

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