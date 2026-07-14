В России заблокировали GitHub? Работает или нет, ответ Роскомнадзора

В России заблокировали GitHub? Работает или нет, ответ Роскомнадзора

Сбой произошел в работе платформы GitHub сегодня, 14 июля 2026 года, на территории РФ, следует из данных мониторинговых ресурсов. Что известно, сайт работает или нет, правда ли в России заблокировали GitHub, каков ответ Роскомнадзора?

Что с GitHub в России сегодня, 14 июля, работает или нет

Сбои в работе GitHub наблюдались у пользователей из России с утра 14 июля, согласно статистике «Сбой.рф». Разработчики из разных регионов столкнулись с невозможностью доступа к репозиториям и инструментам совместной работы. Проблемы коснулись как веб-интерфейс сервиса, так и соединение через протоколы Git.

Основной поток жалоб исходит от специалистов крупных технологических центров страны. Системы мониторинга зафиксировали резкий рост сообщений о недоступности ресурса. Наибольшее число обращений поступило от пользователей Москвы и Московской области. Серьезные перебои также отмечены в Санкт-Петербурге. Сложности с подключением испытывают жители Екатеринбурга, Новосибирска и Казани.

Пользователи сообщают об ошибках соединения или длительном ожидании ответа сервера при попытке входа на сайт. При этом зарубежные сервисы отслеживания не фиксируют глобальных сбоев инфраструктуры GitHub в других государствах.

Во временной неработоспособности сайта GitHub убедился корреспондент NEWS.ru, обратившись к ресурсу из Санкт-Петербурга. Через несколько часов сервис заработал ожидаемым образом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правда ли в России заблокировали GitHub, ответ Роскомнадзора

Роскомнадзор опроверг распространившиеся в Сети слухи о возможной блокировке GitHub на территории России. В беседе с NEWS.ru представитель пресс-службы ведомства подчеркнул, что подобная информация не соответствует действительности.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub», — подчеркнул он.

Это не первый раз, когда трудности с доступом к GitHub приписывают РКН — в начале мая наблюдался аналогичный сбой; регулятор и тогда пояснил, что непричастен к ситуации.

«В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается», — сообщили в Роскомнадзоре.

Какие еще сервисы «упали» в России 14 июля

Помимо GitHub, в России сегодня, 14 июля, наблюдаются проблемы с сервисами Google, а также официальным сайтом компании Apple. В обоих случаях Роскомнадзор заявил, что не блокировал ресурсы.

На 14:15 мск общее число жалоб на Google, по статистике «Сбой.рф», составляет 1038. Сообщения поступают из Москвы — 39%, Санкт-Петербурга — 10%, Краснодарского края и Свердловской области — по 6%, Нижегородской области — 5%, Московской области — 4%, Новосибирской, Томской, Волгоградской, Челябинской областей и Красноярского края — по 3%, Курской, Ярославской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Иркутской областей, Татарстана и Башкирии — по 2%.

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