Россияне потеряли доступ к платформе для размещения IT-проектов GitHub перестал открываться у пользователей из России

Масштабные сбои в работе платформы GitHub наблюдаются в России с утра 14 июля 2026 года, сообщает портал «Сбой.рф». Разработчики из разных регионов столкнулись с невозможностью доступа к репозиториям и инструментам совместной работы. Проблемы затрагивают как веб-интерфейс сервиса, так и соединение через протоколы Git.

Основной поток жалоб исходит от специалистов крупных технологических центров страны. Системы мониторинга зафиксировали резкий рост сообщений о недоступности ресурса. Наибольшее число обращений поступило от пользователей Москвы и Московской области. Серьезные перебои также отмечены в Санкт-Петербурге. Сложности с подключением испытывают жители Екатеринбурга, Новосибирска и Казани.

Пользователи сообщают об ошибках соединения или длительном ожидании ответа сервера при попытке входа на сайт. При этом зарубежные сервисы отслеживания не фиксируют глобальных сбоев инфраструктуры GitHub в других государствах.

Также на территории России зафиксированы сбои в работе сервисов Google. Жалобы поступили из нескольких регионов страны. Наибольшая доля обращений за последние 12 часов пришлась на Москву — 31%. Также проблемы отмечали пользователи из Красноярского края (23%), Санкт-Петербурга (15%), Нижегородской области (8%), Хабаровского края (8%), Чувашии (8%) и Башкирии (8%).