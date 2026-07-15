Опрокинувшийся самосвал с землей парализовал движение в Новой Москве Грузовик с грунтом перевернулся на Варшавском шоссе

В Новой Москве на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием самосвала, что привело к серьезным затруднениям движения, передает Telegram-канал «Агентство «Москва». Грузовик с землей опрокинулся, в результате чего грунт оказался на проезжей части.

Инцидент создал сложную обстановку на трассе: транспорт перекрыл одну из полос, что вызвало замедление движения в обоих направлениях. На опубликованных кадрах видно, как автомобили вынуждены двигаться с минимальной скоростью, а на участке уже сформировалась пробка. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее на внешней стороне Садового кольца в Москве произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Инцидент случился в районе поворота на 2-й Смоленский переулок. Из-за аварии движение на участке было затруднено, но вскоре его восстановили.

До этого в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием иномарки Kia и мотоцикла. Автомобиль въехал в мотоцикл, водитель которого получил травмы. Пострадавшего байкера погрузили на носилки и увезли в больницу.