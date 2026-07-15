Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 13:53

Опрокинувшийся самосвал с землей парализовал движение в Новой Москве

Грузовик с грунтом перевернулся на Варшавском шоссе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новой Москве на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием самосвала, что привело к серьезным затруднениям движения, передает Telegram-канал «Агентство «Москва». Грузовик с землей опрокинулся, в результате чего грунт оказался на проезжей части.

Инцидент создал сложную обстановку на трассе: транспорт перекрыл одну из полос, что вызвало замедление движения в обоих направлениях. На опубликованных кадрах видно, как автомобили вынуждены двигаться с минимальной скоростью, а на участке уже сформировалась пробка. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее на внешней стороне Садового кольца в Москве произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Инцидент случился в районе поворота на 2-й Смоленский переулок. Из-за аварии движение на участке было затруднено, но вскоре его восстановили.

До этого в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием иномарки Kia и мотоцикла. Автомобиль въехал в мотоцикл, водитель которого получил травмы. Пострадавшего байкера погрузили на носилки и увезли в больницу.

Москва
ДТП
самосвалы
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили перспективы военных учений Европы у границ Украины
Трамп раскрыл, до какого момента конфликт на Украине может завершиться
Россиян призвали к максимальной осторожности в Персидском заливе
Раскрыты страшные подробности смерти мальчика в Новосибирске
Эрмитаж сделал один регион площадкой для своих археологических исследований
Трансфузиолог рассказал, как изменился процесс заготовки крови
Риелтор сравнила затраты на строительство и покупку готового жилья
Трамп заявил о готовности Путина к сделке по Украине
Лантратова рассказала об ударах ВСУ по детским площадкам
Пьяные мужчины избили ребенка, отказавшегося покупать им выпивку
Венеролог рассказал, какие болезни чаще всего передаются половым путем
Троих россиян ищут в горах после исчезновения в тумане
В США узнали условие Трампа для новых санкций против России
Костомаров и Домнина рассказали, на чем построен их крепкий брак
Лебедева оценила гид против сексуализации женщин для трансляций
Пенсионерка показывала собственной внучке порно и домогалась до нее
Новак рассказал о дизеле для аграриев
Политолог ответил, как будут работать новые санкции США
Блэкаут в Крыму, удар по катафалку, блокада ЗАЭС: ВСУ атакуют РФ 15 июля
Россиянам дали четкую инструкцию по применению капель для носа
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.