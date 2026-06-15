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15 июня 2026 в 11:16

Гигантский самосвал раздавил внедорожник с людьми в Приморье

В Приморье один человек погиб и один ранен при наезде БелАЗа на внедорожник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Карьерный самосвал раздавил легковой внедорожник с людьми на территории Пожарского муниципального округа Приморского края, сообщил KP.RU в Telegram-канале. Как пишут авторы, инцидент случился несколько дней назад на площадке угледобывающего предприятия, где тяжелая техника выполняла производственные маневры.

Крупногабаритный БелАЗ совершил наезд на стоявший впереди автомобиль УАЗ Patriot. В момент столкновения в салоне российского внедорожника находились два человека.

В результате полученных травм 22-летний пассажир УАЗа скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля, мужчина 37 лет, был госпитализирован в тяжелом состоянии с серьезными повреждениями.

Врачи диагностировали у пострадавшего множественные переломы ребер, а также переломы плечевой кости и пальца руки. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Согласно предварительным данным следствия, легковой автомобиль оказался в так называемой слепой зоне обзора водителя самосвала. Водитель БелАЗа начал движение, не заметив стоящий впереди УАЗ, и не убедился в полной безопасности выполняемого маневра.

Ранее дорожная авария под Ярославлем унесла жизни двух человек. В результате инцидента на дороге Глебовское — Долгуново также госпитализировали девятилетнюю девочку и 42-летнюю женщину.

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