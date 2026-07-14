Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства для похудения

Роспотребнадзор принял меры для пресечения незаконной продажи в интернете препарата Retatrutide, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАКС. Он рекламировался как средство «для похудения» и «жиросжигатель».

Роспотребнадзор принял меры по пресечению незаконной реализации через маркетплейсы и интернет-магазины продукции Retatrutide (Ретатрутид). <...> Оно не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицировано как косметическая или пищевая продукция, — говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор направил письмо Ассоциации компаний интернет-торговли с требованием принять меры по изъятию продукции из оборота. В ведомстве подчеркнули, что препараты для инъекций должны проходить обязательную государственную регистрацию как лекарственные средства.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев заявил, что российские врачи стали значительно чаще назначать пациентам препарат «Оземпик» и его аналоги для борьбы с ожирением. Однако бесплатно по полису ОМС это лекарство можно получить только при наличии строгих медицинских показаний.