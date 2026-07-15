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15 июля 2026 в 13:58

Дрон влетел в лобовое стекло пассажирского автобуса

Беспилотник влетел в лобовое стекло автобуса в Горловке

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Горловке (ДНР) беспилотник атаковал пассажирский автобус, выезжавший на маршрут, сообщил ТАСС предприниматель Александр Бобровский, занимающийся пассажирскими перевозками. Инцидент произошел утром в среду, 15 июля.

Повреждения серьезные, потому что дрон в лоб влетел. Автобус выезжал на маршрут. Водитель увидел дрон, остановился и успел выпрыгнуть из машины. Была опасность для водителя, беспилотник прямо в лобовое стекло влетел, разворотил всю переднюю часть. Водитель не пострадал, он успел среагировать. Был крылатый дрон, — рассказал Бобровский.

В момент атаки автобус ехал без пассажиров, уточнил перевозчик. По его словам, это уже не первый случай нападения на его технику — всего он насчитал более 20 эпизодов атак беспилотников Вооруженных сил Украины на пассажирские автобусы компании.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ударили по гражданскому грузовому автомобилю, на котором доставляли продукты в магазины. Водитель погиб, три человека пострадали. Инцидент произошел в Новоайдарском муниципальном округе.

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