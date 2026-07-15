В Свердловской области спасли мужчину с растворившейся частью челюсти

У 52-летнего жителя Свердловской области из-за гигантской кисты растворилась часть нижней челюсти, передает региональный Минздрав на платформе МАКС. Пациент обратился к врачам с жалобами на трудности при открывании рта, при этом костная ткань была настолько хрупкой, что существовал риск перелома во время приема пищи.

У пациента снизился иммунитет и началось воспаление. Мужчина и не подозревал, что ежеминутно рискует получить перелом челюсти даже от незначительной нагрузки на зубы, — уточнили в ведомстве

Хирурги провели операцию по вскрытию и санации патологической полости, а также удалили зуб мудрости, спровоцировавший развитие заболевания. Вмешательство удалось выполнить без внешних разрезов на лице. После процедуры мужчина получил возможность безболезненно есть и разговаривать. По оценкам специалистов, для полного восстановления костной структуры и зарастания дефектов потребуется около двух лет.

Ранее стоматолог Павел Лысенков предупредил, что дискомфорт в зубах и нижней челюсти может быть симптомом серьезных патологий, включая ишемическую болезнь сердца и инфаркт миокарда. Специалист также добавил, что на состояние эмали негативно влияют заболевания желудочно-кишечного тракта.