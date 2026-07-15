Стрельба на заправке в Челябинске: беспредел на АЗС, жертвы

В Челябинске на автозаправочной станции между водителями случился конфликт, который привел к перестрелке. Что об этом известно, есть ли жертвы, где еще происходит беспредел на заправках из-за дефицита бензина и дизеля?

Перестрелка на заправке в Челябинске, что известно

В Челябинске на АЗС на улице Луценко произошел конфликт между автомобилистами. Ситуация закончилась стрельбой и госпитализацией одного из участников, писал NEWS.ru. Водитель Mercedes-Benz попытался заправить свою машину в обход общей очереди, и когда другие автовладельцы сделали беспредельщику замечание, он в ответ достал травматический пистолет и открыл огонь.

Один из участников очереди получил ранение в живот и был экстренно госпитализирован в Областную клиническую больницу № 3, где ему оказывают необходимую помощь.

«Человеку было сказано встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что этого делать не хочет», — приводит 74.ru слова очевидца.

«Пострадавшему пуля прилетела в живот, крови было немало», — рассказал другой свидетель ЧП.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стрелявший покинул место преступления сразу после инцидента. Его личность установили правоохранители и вскоре задержали. Сейчас полиция ищет оружие, который задержанный применил на АЗС, а в отношении 26-летнего челябинца начато расследование по статье о побоях. Максимальное наказание, которое ему грозит, — два года лишения свободы. Подозреваемому пока не избрали меру пресечения, так как сейчас он отбывает административный арест за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.

По данным 74.ru, конфликт произошел 11 июля.

«Люди с ума сходят, терпение народа на пределе?» — комментируют инцидент в Сети.

Беспредел на АЗС в России, что происходит на заправках

14 июля четыре водителя устроили драку на АЗС в центре Волгограда, конфликт между ними начался уже на подъезде к бензоколонке и попал на видео очевидца, услышавшего крики со стороны заправки. По словам автора видео, все происходит на пересечении улиц Хиросимы и Пархоменко. В потасовке участвовали четверо мужчин, по двое с каждой из сторон конфликта. На видео попали кадры, как один из них замахивается в сторону оппонента, на что реагирует друг жертвы нападения. В итоге завязывается драка — все происходит под крики женщин и детей.

Причины конфликта неизвестны, но позже автор видео поделился скриншотом переписки с пользователем, попросившим удалить ролик из соцсетей. На скриншоте вкратце объясняется суть столкновения.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Там вообще ситуация не из-за бензина была. Человек пьяный был за рулем. Сказал, чтобы быстрее заправились и [уезжали]», — говорится в переписке.

Кто конкретно из водителей был пьян и кому угрожали, анонимный собеседник автору видео не уточнил. Полиция ищет участников конфликта.

6 июля стало известно о конфликте в Иркутской области на автозаправке в поселке Усть-Ордынский. Инцидент начался с того, что мужчина на Audi Q7 проигнорировал очередь других автомобилистов и хотел заправиться. Это вызвало возмущение водителей. На требование снимавшей на видео инцидент женщины убрать свой автомобиль мужчина попытался на нее наехать. Подошедший сотрудник полиции пытался успокоить нарушителя вполне вежливо: «Вы почему без очереди едете?» В ответ это вызвало агрессию водителя Audi: нарушитель угрожал разбить полицейскому лицо, назвал его «коровой» и предлагал «пообщаться».

«Телефон убери, я его тебе сломаю!» — заявил хулиган снимающей женщине.

После того как мужчина вышел из машины, полицейский достал пистолет, но это не возымело должного эффекта. Однако обошлось без стрельбы, и нарушитель уехал. Вскоре он вернулся с компанией знакомых и продолжил угрожать сотруднику правопорядка.

В региональном управлении СК РФ сообщили, что Эхирит-Булагатский межрайонный следственный отдел по факту происшествия возбудил уголовное дело по ст. 318 ч.1 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Возможное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

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