Steam «умер» в России

В России зафиксировали сбой игрового сервиса Steam, за 15 минут поступило 64 жалобы, передает Telegram-канал «Сбой.рф». Представители сервиса не исключают, что проблемы вызваны аварией или техническим сбоем.

Фиксируем проблемы в работе «Стим (Steam)»! 64 жалобы за последние 15 минут, — говорится в сообщении.

Ранее специалисты сообщили, что с утра 14 июля в России фиксируются масштабные перебои в работе платформы GitHub. Разработчики из разных регионов жалуются на потерю доступа к репозиториям и инструментам для совместной работы. Проблемы наблюдаются как в веб-интерфейсе, так и при подключении через Git-протоколы.

Кроме того, зафиксированы перебои в работе сервисов Google. Жалобы поступали из нескольких регионов, причем наибольшее количество обращений за последние 12 часов пришлось на Москву.

Также представитель пресс-службы Роскомнадзора опроверг распространившиеся в интернете слухи о возможной блокировке в России Google, GitHub и официального сайта Apple. В ведомстве подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.