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14 июля 2026 в 20:25

Steam «умер» в России

«Сбой.рф» зафиксировал проблемы в работе Steam

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В России зафиксировали сбой игрового сервиса Steam, за 15 минут поступило 64 жалобы, передает Telegram-канал «Сбой.рф». Представители сервиса не исключают, что проблемы вызваны аварией или техническим сбоем.

Фиксируем проблемы в работе «Стим (Steam)»! 64 жалобы за последние 15 минут, — говорится в сообщении.

Ранее специалисты сообщили, что с утра 14 июля в России фиксируются масштабные перебои в работе платформы GitHub. Разработчики из разных регионов жалуются на потерю доступа к репозиториям и инструментам для совместной работы. Проблемы наблюдаются как в веб-интерфейсе, так и при подключении через Git-протоколы.

Кроме того, зафиксированы перебои в работе сервисов Google. Жалобы поступали из нескольких регионов, причем наибольшее количество обращений за последние 12 часов пришлось на Москву.

Также представитель пресс-службы Роскомнадзора опроверг распространившиеся в интернете слухи о возможной блокировке в России Google, GitHub и официального сайта Apple. В ведомстве подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

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