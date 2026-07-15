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15 июля 2026 в 14:05

Региональный телеканал заподозрили в пропаганде ЛГБТ из-за ИИ-видео

Против ТНВ возбудили дело после ИИ-видео с символикой, похожей на флаг ЛГБТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Издание «Бизнес ONLINE сообщило, что в отношении телеканала ТНВ возбудили административное дело о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций. Информация появилась в картотеке Вахитовского районного суда Казани.

Материалы поступили в суд 13 июля, однако причина возбуждения дела в документах не указана. По данным местных пабликов, на которые ссылается издание, поводом мог стать видеоролик, созданный с использованием искусственного интеллекта. По информации источника, в нем якобы появился фрагмент изображения с символикой, похожей на флаг ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов отказался давал комментарии. В случае признания вины юридическому лицу может грозить штраф от 10 до 50 тыс. рублей.

Ранее в ночном клубе Cabaret в Санкт-Петербурге прошли следственные мероприятия из-за подозрений в публичной пропаганде ЛГБТ. По предварительным данным, в заведении находились несколько десятков человек. Силовики устанавливали их личности и проверяли возраст, чтобы убедиться, что все посетители были совершеннолетними.

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