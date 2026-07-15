Неизвестный сбросил гранату из окна жилого дома и ранил подростка Неизвестный сбросил гранату из окна жилого дома на юге Москвы

На юге Москвы во дворе жилого дома на Коломенской набережной неизвестный мужчина скинул предмет похожий на гранату прямо из окна здания, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, в результате взрыва боеприпаса пострадал несовершеннолетний подросток.

В настоящее время на месте происшествия оперативно работают экстренные службы города и сотрудники правоохранительных органов. Позже выяснилось, что взрыв произошел из-за петарды. Пострадавшим оказался 16-летний мальчик, уточнил канал.

Ранее москвичка устроила конфликт с водителем такси, который вылился в драку. Во время ссоры женщина неоднократно повышала голос на водителя и требовала продолжить поездку. Другая пассажирка пыталась ее успокоить, однако конфликт продолжился. Водитель отказался ехать дальше и попросил женщин покинуть автомобиль, в ответ на это она начала ломать машину.

До этого пассажир в метро пустил в ход пистолет после словесного конфликта с женщиной. Инцидент начался с того, что пассажирка случайно задела мужчину ногой. В ходе перепалки мужчина достал оружие и направил его на очевидца, который заступился за женщину.