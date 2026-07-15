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15 июля 2026 в 14:12

Неизвестный сбросил гранату из окна жилого дома и ранил подростка

Неизвестный сбросил гранату из окна жилого дома на юге Москвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На юге Москвы во дворе жилого дома на Коломенской набережной неизвестный мужчина скинул предмет похожий на гранату прямо из окна здания, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, в результате взрыва боеприпаса пострадал несовершеннолетний подросток.

В настоящее время на месте происшествия оперативно работают экстренные службы города и сотрудники правоохранительных органов. Позже выяснилось, что взрыв произошел из-за петарды. Пострадавшим оказался 16-летний мальчик, уточнил канал.

Ранее москвичка устроила конфликт с водителем такси, который вылился в драку. Во время ссоры женщина неоднократно повышала голос на водителя и требовала продолжить поездку. Другая пассажирка пыталась ее успокоить, однако конфликт продолжился. Водитель отказался ехать дальше и попросил женщин покинуть автомобиль, в ответ на это она начала ломать машину.

До этого пассажир в метро пустил в ход пистолет после словесного конфликта с женщиной. Инцидент начался с того, что пассажирка случайно задела мужчину ногой. В ходе перепалки мужчина достал оружие и направил его на очевидца, который заступился за женщину.

Москва
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