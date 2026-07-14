Эксперт по ремонту назвал оптимальное покрытие для пола

Для напольного покрытия в квартире лучше выбирать керамогранит из-за его высокой прочности и устойчивости к износу, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, этот материал значительно превосходит обычную керамическую плитку по эксплуатационным характеристикам, особенно в зонах с высокой нагрузкой.

Состав у кафеля и керамогранита практически одинаковый, но разница в технологии производства колоссальная. Керамическая плитка или кафель — это классика. Смесь прессуют, обжигают и покрывают эмалью. Она легче, ее проще резать и сверлить, а выбор расцветок и фактур просто огромен. Это идеальный выбор для стен, например, для кухонного фартука. Керамогранит запекают под более высоким давлением и температурой, добавляя гранитную крошку. Он становится невероятно прочным, почти не впитывает влагу и не боится ни мороза, ни жары. Для пола почти всегда лучше выбирать керамогранит. Он выдержит и упавшую кастрюлю на кухне, и высокую проходимость в прихожей. А вот для стен можно смело брать кафель, — пояснил Орехов.

Он добавил, что при выборе плитки для конкретных помещений стоит обращать внимание на ее противоскользящие свойства и износостойкость. По его словам, так покрытие будет служить долго и безопасно.

Для пола в ванной, прихожей или на кухне ищите маркировку керамогранита R10 или R11 по коэффициенту трения. Такая плитка будет шероховатой и безопасной, даже когда мокрая. Также обратите внимание на класс износостойкости PEI: для пола в квартире нужен минимум третий, а лучше четвертый. Никогда не берите плитку впритык. Закладывайте минимум 10–15% сверху на подрезку и возможный брак. И не доверяйте только маленькому образцу в магазине, потому что цвет и фактура на большой поверхности могут смотреться совершенно иначе, — заключил Орехов.

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