ВСУ атаковали Шебекино и еще три муниципалитета Белгородской области

ВСУ атаковали Шебекино и еще три муниципалитета Белгородской области Женщина получила осколочные ранения при атаке дрона в Шебекино

Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атаке ВСУ, в результате чего пострадала мирная жительница, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. В Шебекино зафиксированы повреждения двух грузовых и пяти легковых автомобилей после детонации FPV-дронов. В одном из легковых автомобилей и еще одной грузовой машине произошли возгорания, которые были ликвидированы пожарными.

В городе Шебекино в результате взрыва дрона женщина получила осколочные ранения плеча и ноги. Бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказана помощь. Для продолжения лечения пострадавшая будет переведена в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — говорится в публикации.

Кроме того, в селе Мешковое Шебекинского округа в результате атаки дрона повреждены остекление и входная группа торгового объекта. В селе Белянка загорелась крыша частного дома, также получила повреждения надворная постройка.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон атаковал автомобиль «Газель», транспорт получил повреждения. В поселке Ракитное осколками от удара FPV-дрона была повреждена машина.

В Грайворонском округе в селе Косилово беспилотник сдетонировал на территории предприятия. В административном здании выбило окна, были повреждены кровля и внутренняя отделка.

Ранее стало известно, что дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 14 июля уничтожили более 280 украинских беспилотников над территорией России. Воздушной атаке ВСУ подверглись 15 российских регионов.