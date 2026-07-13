Сотрудник МЧС пострадал во время тушения пожара из-за атак ВСУ Сотрудник МЧС пострадал при повторной атаке БПЛА в Белгородской области

Сотрудник МЧС пострадал при повторной атаке беспилотников в Белгородской области, сообщил оперштаб региона в мессенджере МАКС. Мужчина получил акубаротравму и был госпитализирован в городскую больницу.

В городе Грайворон от взрыва FPV-дрона в гаражном кооперативе загорелись гаражи и три автомобиля, находившихся внутри. Во время ликвидации пожара произошли две повторные атаки дронов, в результате которых сотрудник МЧС получил акубаротравму. Мужчина госпитализирован, — говорится в сообщении.

Также оперштаб сообщает, что атакам дронов подверглись населенные пункты Шебекинского, Валуйского и Краснояружского округов. Повреждения получили предприятие, социальный объект, частный дом, грузовые автомобили и другие транспортные средства.

Ранее сообщалось, что получивший тяжелые ранения 12 июня в результате атаки украинского беспилотника в селе Варваровка мужчина скончался в больнице. По данным Белгородского оперштаба, дрон атаковал автомобиль, в результате чего находившийся за рулем мужчина получил обширные осколочные повреждения.