Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» прошел в Москве

В Москве состоялся II Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия», в ходе которого провели свыше 20 экспертных дискуссий. В программу мероприятия также вошли показ спектакля «Единомышленники» от театра «Современник», выставка дипломных работ студентов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, деловой бранч с участием заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и подписание различных соглашений. Информационным партнером форума выступил NEWS.ru.

II Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» подтвердил высокий запрос на открытый профессиональный диалог по вопросам сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни. За два дня работы состоялись содержательные дискуссии, в которых приняли участие представители федеральных органов власти, регионов, научного и медицинского сообщества, бизнеса, общественных организаций и международные эксперты. Для нас было важно не только обсудить новые научные подходы и перспективные технологии, но и сверить позиции с регионами, увидеть лучшие практики, понять, какие решения уже доказали свою эффективность и могут быть масштабированы, — отметила Голикова.

К участникам форума с приветственным словом обратился президент РФ Владимир Путин. Перед собравшимися выступили худрук Московского театра Олега Табакова и Московского театра «Современник» Владимир Машков и другие. В рамках мероприятия также вручили государственные знаки за вклад в развитие медицины. Кроме того, состоялось награждение победителей конкурса среди общественных организаций, объединений, блогеров и СМИ по вопросам продвижения здорового долголетия и взаимодействия с исполнительными органами регионов.

Мероприятие провели правительство Российской Федерации и Фонд Росконгресс. В качестве организационных партнеров выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского».