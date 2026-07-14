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14 июля 2026 в 12:44

Трое челябинцев избили фельдшеров скорой помощи

Трое челябинцев избили фельдшеров и повредили машину скорой помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Трое мужчин напали на бригаду скорой помощи в Челябинске, сообщает Минздрав региона. По данным ведомства, медики приехали на вызов возле ТРК «Космос», где на них напала компания местных жителей. Они начали избивать фельдшеров и пинать медицинский автомобиль.

Остановить нападавших удалось охранникам торгового комплекса. Позже на место прибыли сотрудники Росгвардии, которым удалось задержать одного из участников конфликта. Один из медиков получил травмы, но продолжил работу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на женщину-водителя на одной из автозаправок в поселке Краснообск Новосибирской области. Как рассказала дочь пострадавшей, они с матерью отстояли очередь и переехали к другой колонке по просьбе сотрудника заправки. После этого произошел конфликт, в ходе которого мужчина набросился на женщину.

Между тем пять человек задержали за хулиганство в кафе в Евпатории, еще двоих объявили в федеральный розыск. Причиной конфликта стала пьяная компания, которой отказались продавать алкоголь после закрытия заведения. Как рассказали очевидцы, участники драки избили бармена и охранника кафе.

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