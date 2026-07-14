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14 июля 2026 в 13:03

Психолог напомнил, как не стать очередной жертвой телефонных мошенников

Психолог Хорс посоветовал не разговаривать с незнакомцами на ходу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Чтобы не стать очередной жертвой мошенников, рекомендуется отказаться от разговоров с мошенниками на ходу, — так им будет легче обмануть человека, заявил в беседе с aif.ru психолог Михаил Хорс. Он напомнил, что в состоянии спешки или стресса люди теряют бдительность, а этого и добиваются злоумышленники. В таком случае лучше прекратить разговор и перезвонить на официальный номер ведомства или компании.

Есть такое понятие — «слабое звено». Такие люди будут попадаться вновь и вновь. Причина в отсутствии критического мышления. Вторая категория — это люди на ходу, по невнимательности и один раз. Человек бежит, отвлекается, и его развели. Не разговаривайте на бегу. Если вы спешите, ваш мозг не успевает анализировать информацию. И ни в коем случае не озвучивайте явки-пароли, которые у вас просят. Никаких кодов из СМС, никаких пин-кодов — это ваша личная тайна, — призвал Хорс.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал детям игнорировать неизвестные телефонные звонки из-за мошенников. Он подчеркнул, что главным оружием злоумышленников в случае с несовершеннолетними является страх наказания.

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