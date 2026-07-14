Чемпион мира по плаванию назвал неочевидное препятствие на пути к победам Пловец Чупков: плохое настроение может помешать даже подготовленному спортсмену

Плохое настроение и перегруженная мыслями голова могут помешать на соревнованиях даже очень подготовленному спортсмену, заявил в беседе с RT двукратный чемпион мира в плавании брассом Антон Чупков. Он отметил, что ментальное состояние напрямую влияет на ощущения пловцов в воде.

У [пловцов] все от головы зависит. Когда она загружена суетой, проблемами, усталостью или страхами, начинаешь плыть совсем по-другому. Мой тренер Александр Сергеевич Немтырев по моему настроению всегда понимал, как я буду работать на тренировке и какие у меня будут ощущения в воде. И никогда не ошибался, — отметил Чупков.

Ранее Чупков признался, что не готов к тренерству на постоянной основе. По его словам, он может проконсультировать спортсменов и что-то подсказать им, но не более того.