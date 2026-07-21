Сборная России по прыжкам в воду дала второй шанс Шлейхеру Тренер Доброскок заявил о готовности Шлейхера выступить на ЧЕ после отстранения

Сборная России по прыжкам в воду дала шанс Никите Шлейхеру исправиться после его скандального поведения, сообщил ТАСС главный тренер команды Александр Доброскок. Ранее 28-летний спортсмен совершил дисциплинарное проступок, из-за которого был временно отстранен от работы с национальной сборной.

Никита извинился, поэтому все хорошо, он в хорошей форме и готов приносить медали нашей стране, — сказал Доброскок.

Наставник россиян подчеркнул, что руководство федерации взвешенно подошло к ситуации и приняло решение дать виновному возможность исправиться. По словам тренера, спортсмен сейчас находится в оптимальных кондициях и полностью готов бороться за награды.

В 2025 году Шлейхер в паре с Русланом Терновым завоевал серебряную медаль чемпионата мира в синхронных прыжках с вышки. В активе прыгуна также значатся две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды с европейских первенств. Предстоящий чемпионат Европы, на котором выступит спортсмен, пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.

Ранее рекордсмен на дистанции 50 м на спине пловец Климент Колесников признался журналистам, что во время чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре у него начался «старческий маразм». По словам спортсмена, он не расстроился, что показал в финале на 100-метровке шестой результат.