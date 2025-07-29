«Старческий маразм»: пловец Колесников о поражении на ЧМ Пловец Колесников сообщил, что на ЧМ у него начался старческий маразм

Рекордсмен на дистанции 50 м на спине пловец Климент Колесников признался ТАСС, что во время чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре у него начался «старческий маразм». По словам спортсмена, он не расстроился, что показал в финале на 100-метровке шестой результат.

[Ерунда] какая-то началась — старческий маразм. Раньше плаваешь, есть определенная цель — надо работать, и если проплыл плохо, то в голове уже мысли о том, что пора завязывать. Сейчас проще относишься. Чего расстраиваться? Выводы все равно я сделаю, — подчеркнул Колесников.

По словам спортсмена, сейчас он способен испытывать удовольствие от простого участия в соревнованиях. Колесников пояснил: в спорте его привлекают необычные ощущения во время заплыва, а также чувство соперничества с другими пловцами.

Ранее россияне Руслан Терновой и Никита Шлейхер, выступающие в нейтральном статусе, успешно прошли в финальную часть соревнований по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки на чемпионате в Сингапуре. Дуэт показал результат в 407,91 балла, что позволило им занять вторую позицию в предварительном раунде.