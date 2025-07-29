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29 июля 2025 в 13:44

«Нейтральные» пловцы из России добились успеха на ЧМ в Сингапуре

Шлейхер и Терновой пробились в финал в синхронных прыжках на ЧМ в Сингапуре

Руслан Терновой и Никита Шлейхер Руслан Терновой и Никита Шлейхер Фото: Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

Руслан Терновой и Никита Шлейхер, выступающие в нейтральном статусе, успешно прошли в финальную часть соревнований по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Дуэт показал результат в 407,91 балла, что позволило им занять вторую позицию в предварительном раунде. Этот результат обеспечил спортсменам место среди восьми лучших пар, которые продолжат борьбу за медали в финале.

Лидерами квалификации стали китайские прыгуны Чжу Цзыфэн и Чэн Цзылун. Они набрали 423,33 балла.

До этого на чемпионате мира в Сингапуре российский пловец Кирилл Пригода показал выдающийся результат в предварительном заплыве на дистанции 100 метров брассом. С временем 58,53 секунды он не только возглавил турнирную таблицу, но и улучшил предыдущее национальное достижение Антона Чупкова (58,83 секунды).

До этого Александр Мальцев, представляющий Россию, был признан лучшим спортсменом в синхронном плавании на чемпионате мира в Сингапуре. Во время церемонии награждения Билл Мэй, первый в истории мужчина-чемпион мира по синхронному плаванию, вручил Мальцеву особый подарок: художественное произведение австралийского мастера Вернера Бронкхорста.

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