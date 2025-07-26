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26 июля 2025 в 00:17

Российского пловца признали лучшим синхронистом чемпионата мира в Сингапуре

Россиянин Мальцев признан лучшим синхронистом чемпионата мира в Сингапуре

Александр Мальцев Александр Мальцев Фото: Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянин Александр Мальцев признан лучшим синхронистом чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале. Вручая награду, первый в истории чемпион мира в синхронном плавании у мужчин Билл Мэй подарил Мальцеву коробку с картиной австралийского художника Вернера Бронкхорста.

Чемпионат мира по синхронному плаванию завершен. А я получил награду из рук Билла Мэя — первого в истории мужского чемпиона мира по синхронному плаванию — как лучший синхронист турнира, — написал спортсмен.

До этого российский дуэт Майи Гурбанбердиевой и Александра Мальцева одержал победу в технической программе среди смешанных пар. Спортсмены продемонстрировали выдающееся выступление, получив от судей 233,2100 балла и завоевав золотые медали.

Синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали обладательницами бронзовых наград в произвольной программе среди дуэтов. Их результат составил 277,1117 балла. Первое место заняли испанские спортсменки Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас с показателем 282,6087 балла. Итальянский дуэт в составе Энрике Пикколи и Лукреции Ружейро занял вторую позицию, набрав 278,7137 балла.

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