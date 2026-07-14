Чемпион мира по плаванию признался, почему отказался от тренерства Пловец Чупков заявил, что не готов к тренерству на постоянной основе

Двукратный чемпион мира в плавании брассом Антон Чупков признался в беседе с RT, что не готов к тренерству на постоянной основе. По его словам, он может проконсультировать спортсменов и что-то подсказать им, но не более того.

Были предложения [стать тренером] от некоторых коллег, но я не чувствовал, что готов брать спортсменов и вести их в ежедневном режиме. Консультировать, что-то подсказывать — возможно. Как любил говорить мой тренер: «Я тебя учу не плавать, а думать». Не могу сказать, что часто появлялся в бассейне, но, знаете, приехал на чемпионат России в Казань и ощутил прямо-таки невероятную ностальгию. Очень приятно видеть ребят и переживать за них, находясь уже в другом качестве, — высказался Чупков.

Ранее Чупков признался, что всегда хотел попробовать свои силы в стометровке. Спортсмен отметил, что именно эту дисциплину ему интереснее всего смотреть как зрителю.