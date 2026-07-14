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14 июля 2026 в 12:06

Двукратный чемпион мира по плаванию рассказал о своей мечте

Пловец Чупков признался, что хотел бы попробовать свои силы в стометровке

Антон Чупков Антон Чупков Фото: Dppi/Laurent Lairys/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Двукратный чемпион мира в плавании брассом Антон Чупков в беседе с RT признался, что всегда хотел попробовать свои силы в стометровке. Спортсмен отметил, что именно эту дисциплину ему интереснее всего смотреть как зрителю.

Я всегда хотел проплыть сотню, но не очень получалось. Стометровку не назовешь полноценной спринтерской дисциплиной: здесь за счет одного лишь взрыва результат не показать, но в то же время не приходится ждать две с лишним минуты, чтобы увидеть, кто выиграл. То есть азарта в любом случае больше, чем на 200 м. Хотя вторая дистанция для меня все еще остается совершенно особенной. Смотрю на ребят со стороны и ловлю себя на том, что досконально раскладываю в голове каждое их движение, прикидываю тактику и результат, — поделился Чупков.

Ранее серебряная призерка Олимпийских игр — 2004 Станислава Комарова рассказала, что изначально хотела открыть школу плавания ради идеи, а не ради прибыли. Она отметила, что при этом идея не может обходиться без результата.

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