Юрист рассказала о суррогатных браках

В суррогатном браке мужчины женятся для того, чтобы завести детей и впоследствии отобрать их у матери, рассказала KP.RU старший юрист и основатель юридического бюро Ксения Зайцева. Она отметила, что такие явления нельзя считать просто частными случаями.

Суть обычно такая. Взрослый мужчина встречает молодую девушку. Красиво ухаживает за ней, обольщает разными обещаниями, женится. Потом рождается ребенок, и эту девушку просто выставляют на улицу, забирая малыша. Не могу сказать за все похожие случаи, но лично я вижу в историях своих клиенток, что у мужчин с самого начала был умысел сделать именно так, — рассказала Зайцева.

Юрист подчеркнула, что в таких ситуациях отец часто настраивает ребенка против матери. По ее словам, есть и случаи, когда детей увозят в другие страны.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая мошенническая схема: на почты невест приходят письма с уведомлением об отмене регистрации брака, внешне копирующие официальные сообщения портала «Госуслуги». Несколько таких случаев зафиксировано во Владивостоке — аферисты используют точные данные о времени и месте церемонии, чтобы усыпить бдительность жертв.