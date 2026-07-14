Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 12:37

В США 3 тыс. человек отравились листовым салатом с паразитами

Паразит циклоспора стал причиной массового отравления в Америке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 3 тыс. человек заболели кишечной инфекцией после употребления листового салата, зараженного паразитом циклоспора, сообщает телекомпания CNN. Его можно подхватить через немытые овощи или зелень, а также загрязненную воду.

Инкубационный период этого микроорганизма составляет одну-две недели, поэтому эпидемиологи пока не могут узнать, какая конкретно партия стала причиной отравления. Среди симптомов врачи отмечают диарею, сильные спазмы в животе и тошноту.

В штатах Мичиган и Огайо, где произошла вспышка пищевого отравления, уже изъяли подозрительные партии салата-латука. По данным телекомпании, почти 90 человек были госпитализированы.

Ранее стало известно об отравлении почти 30 человек в пятизвездочном отеле Турции на курорте Кушадасы. Отдыхающие жаловались на тошноту, рвоту и боли в животе.

До этого в Нижнем Новгороде закрыли кафе на 70 дней после отравления шести человек. В ходе проверки эксперты выявили серьезные нарушения санитарных норм. Столовую посуду мыли в том же месте, где и кухонную.

Общество
США
отравления
паразиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФ рассчитывает на жесткий сигнал Анкары Киеву из-за атак на «Голубой поток»
Лавров ответил на заявления о «похороненных» договоренностях по Аляске
«Слава богу»: Овечкин о допуске спортсменов из РФ к международным стартам
Сюрпризы, тайфун, сильнейшие дожди? Погода в Москве и Петербурге 15 июля
Путин пошутил о замерзших в Якутии жуликах
Путин раскрыл стоимость строительства моста через Лену
В Госдуме призвали вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие
«Цифры поражают»: аналитик раскрыл масштабы системных пыток в рядах ВСУ
В подмосковных Мытищах локализовали крупный пожар в частном секторе
Панарин объяснил новый формат хоккейного «Матча года»
На Урале семья из трех человек задохнулась в погребе
Врач раскрыла, какие последствия грозят из-за переедания ягодами
«Должно и будет»: Путин раскрыл будущее процентной ставки в России
Петербуржцев начнут заранее предупреждать об отключении теплоснабжения
В Луганске спасатели попали под повторную атаку дрона ВСУ
Панарин раскрыл, почему занимается благотворительностью
«Это уже даже не пиратство»: Лавров объяснил логику Киева
Путин рассказал, кого стоит поддержать на выборах
Россия запросила у Молдавии информацию о дроне с взрывчаткой
Стало известно, кто встал во главе Музея Москвы
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.