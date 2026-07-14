В США 3 тыс. человек отравились листовым салатом с паразитами

В США 3 тыс. человек отравились листовым салатом с паразитами Паразит циклоспора стал причиной массового отравления в Америке

Более 3 тыс. человек заболели кишечной инфекцией после употребления листового салата, зараженного паразитом циклоспора, сообщает телекомпания CNN. Его можно подхватить через немытые овощи или зелень, а также загрязненную воду.

Инкубационный период этого микроорганизма составляет одну-две недели, поэтому эпидемиологи пока не могут узнать, какая конкретно партия стала причиной отравления. Среди симптомов врачи отмечают диарею, сильные спазмы в животе и тошноту.

В штатах Мичиган и Огайо, где произошла вспышка пищевого отравления, уже изъяли подозрительные партии салата-латука. По данным телекомпании, почти 90 человек были госпитализированы.

Ранее стало известно об отравлении почти 30 человек в пятизвездочном отеле Турции на курорте Кушадасы. Отдыхающие жаловались на тошноту, рвоту и боли в животе.

До этого в Нижнем Новгороде закрыли кафе на 70 дней после отравления шести человек. В ходе проверки эксперты выявили серьезные нарушения санитарных норм. Столовую посуду мыли в том же месте, где и кухонную.