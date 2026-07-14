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14 июля 2026 в 12:57

Песков поблагодарил «чекистов» за их работу

Песков: Кремль признателен спецслужбам за предотвращение терактов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Кремль выражает благодарность сотрудникам спецслужбам за предотвращенную серию украинских терактов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос журналистов об успешных операциях силовиков в Подмосковье, Амурской и Челябинской областях, передает пресс-служба Кремля.

Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции, мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу, — сказал Песков.

Он также уточнил, что Кремлю не нужно полностью перечислять все предотвращенные теракты. По словам Пескова, руководство России получает всю необходимую информацию о работе силовых структур.

Ранее правоохранители предотвратили массовую атаку беспилотников на стратегическое предприятие в одном из жилых массивов Московской области. БПЛА доставили на территорию России контрабандным способом. По версии ФСБ, теракт планировала Служба безопасности Украины. Они хотели запустить пять FPV-дронов с канадскими системами управления.

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