Песков поблагодарил «чекистов» за их работу Песков: Кремль признателен спецслужбам за предотвращение терактов

Кремль выражает благодарность сотрудникам спецслужбам за предотвращенную серию украинских терактов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос журналистов об успешных операциях силовиков в Подмосковье, Амурской и Челябинской областях, передает пресс-служба Кремля.

Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции, мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу, — сказал Песков.

Он также уточнил, что Кремлю не нужно полностью перечислять все предотвращенные теракты. По словам Пескова, руководство России получает всю необходимую информацию о работе силовых структур.

Ранее правоохранители предотвратили массовую атаку беспилотников на стратегическое предприятие в одном из жилых массивов Московской области. БПЛА доставили на территорию России контрабандным способом. По версии ФСБ, теракт планировала Служба безопасности Украины. Они хотели запустить пять FPV-дронов с канадскими системами управления.