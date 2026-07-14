Мостовой сделал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2026 Франция — Испания

Франция является фаворитом полуфинального матча чемпионата мира по футболу — 2026 против Испании, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что атакующие игроки французов могут сотворить все, что угодно.

Предыдущие матчи показали нам, что фавориты могут быть только на бумаге. Душой и сердцем я буду за Испанию, но с футбольной точки зрения Франция, конечно, выглядит сильнее. Их атакующая четверка может сотворить все, что угодно. У испанцев такой линии нет. [Микель] Оярсабаль чаще незаметен, Ферран Торрес что-то может, [Ламина] Ямаля можно перекрыть — у французов сильные защитники. Поэтому я отдаю предпочтение Франции, — сказал Мостовой.

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 между Францией и Испанией состоится 14 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Начало игры в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — Иван Бартон из Сальвадора. В 1/4 финала Франция обыграла Марокко (2:0), а Испания — Бельгию (2:1).

Ранее сообщалось, что впервые в истории чемпионата мира в полуфинал вышли сборные, занимающие первые четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Матчи этой стадии пройдут 14 и 15 июля.