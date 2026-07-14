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14 июля 2026 в 13:17

«Склоняюсь»: известный телеведущий заявил о планах завершить карьеру

Кушанашвили рассказал о планах завершения карьеры

Отар Кушанашвили Отар Кушанашвили Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press
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Российский телеведущий Отар Кушанашвили объявил, что планирует завершить карьеру в 2027 году. В своем Telegram он объяснил это желанием «не стареть на публике».

Пока да, я склоняюсь к тому, что в 2027 году я завершу [карьеру], — раскрыл Кушанашвили.

Кушанашвили дал понять, что его основной проект — программа «Каково?!» — не обеспечивает достаточного заработка. При этом, по его словам, работа над шоу подрывает его здоровье.

Ранее адвокат блогерши Лерчек Олег Бадма-Халгаев сообщил, что ее защита не располагает никакими сведениями о возможном иске к Кушанашвили. Журналист рассказал, что ему якобы пригрозили судебным разбирательством после того, как он публично высказался о болезни Чекалиной.

До этого Кушанашвили резко раскритиковал народного артиста России Филиппа Киркорова в связи с недавней ринопластикой в новом выпуске шоу «Каково?!». Он выразил искреннее недоумение по поводу того, почему певец решил изменить свою внешность в таком возрасте.

Также Кушанашвили резко высказался о творчестве и публичном образе певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), заявив, что у того «заметна задержка в развитии». По мнению шоумена, единственная запоминающаяся песня артиста — «Я — русский».

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Отар Кушанашвили
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