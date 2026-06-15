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15 июня 2026 в 12:21

Кушанашвили жестко прошелся по новой внешности Киркорова

Отар Кушанашвили сравнил Киркорова с больным из-за пластических операций

Певец Филипп Киркоров на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ на ВТБ Арене в Москве Певец Филипп Киркоров на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ на ВТБ Арене в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Журналист Отар Кушанашвили резко раскритиковал народного артиста России Филиппа Киркорова в связи с недавней ринопластикой в новом выпуске шоу «Каково?!». Он выразил искреннее недоумение по поводу того, почему певец решил изменить свою внешность в таком возрасте.

Напомню, хозяину вздернутого носика уже без малого 60. Человек, которого любят миллионы, и ведет себя как прокаженный, как больной, как зараженный чумой, переделывает нос в 60 лет за шаг до переступления порога вечности, — заявил журналист.

Кушанашвили отметил, что его больше всего поражает не сама операция, а уверенность артиста в своей уникальности. Он вспомнил слова футбольного тренера Пепа Гвардиолы о том, что тот не считает себя фигурой, которую будут помнить вечно. Кушанашвили подчеркнул, что даже мировые знаменитости относятся к своей славе более сдержанно и не заблуждаются относительно своей незаменимости. При этом часть поклонников положительно восприняла стремление певца к изменениям.

Ранее Кушанашвили подверг критике творчество и публичный образ певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), отметив, что у артиста «заметна задержка в развитии». Шоумен также подчеркнул, что единственная запоминающаяся композиция певца — это «Я — русский».

Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили
Филипп Киркоров
пластические операции
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