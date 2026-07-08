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08 июля 2026 в 10:19

Кушанашвили признался, что после борьбы с раком почти перестал спать

Отар Кушанашвили Отар Кушанашвили Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе «КАКОВО?!» заявил, что спит всего по несколько часов в сутки после борьбы с онкологическим заболеванием. По его словам, бессонница стала одним из главных недугов в его жизни.

Я сплю по два часа. Я болеющий. По два часа. Вы не глядите на то, что я здесь исландский вулкан с названием из 4000 букв, тот самый. Вы не смотрите на это, просто я — герой. Но невозможно, болея четвертой стадией, ходить в спортзал, на свадьбы и выставки. И это в течение полудня. Ну это невозможно! После одного-двух шагов 14 веков паузы, — отметил он.

Кушанашвили боролся с раком с июня 2024 года. В июле этого года телеведущий начал курс химиотерапии. 1 октября его успешно прооперировали в московской клинике. Спустя непродолжительное время журналист в своем Telegram-канале заявил об окончании борьбы с онкологией.

Ранее блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) пригрозила Отару Кушанашвили судом за то, что он неоднократно подвергал сомнению тяжесть ее болезни. По мнению ведущего, в случае последней стадии недуга врачи не позволили бы Лерчек вести активный образ жизни.

Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили
рак
онкология
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