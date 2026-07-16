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16 июля 2026 в 12:32

Психолог дала совет жене убившего в казанской школе людей Галявиева

Психолог Миллер: жене Галявиева нужна терапия, но она вряд ли на нее пойдет

Ильназ Галявиев Ильназ Галявиев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Жена пожизненно осужденного за нападение на гимназию в Казани Ильназа Галявиева нуждается в психологической помощи, однако, скорее всего, не обратится за ней, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее мнению, девушка стала заложницей эмоций.

У жены Галявиева один путь — в терапию. Такие женщины, как правило, до нее не доходят. Думаю, что такие отношения продлятся очень долго, она может чувствовать себя более живой и свободной от общественных ожиданий. Может быть, тот факт, что родственники и друзья будут ее отговаривать, сыграет злую шутку, она будет искать еще больше подтверждений своей правоте. Не думаю, что она чудесным образом встанет на путь истинный. Для таких женщин эмоциональная встряска важна. Полный гормональный всплеск в романе с мужчиной, который несвободен, а еще по такой тяжелой статье — буря эмоций. Вопиющий, но, к сожалению, не единичный случай. Женщины придумывают себе романтику и живут в мнимой сказке, — высказалась Миллер.

Ранее стало известно, что Галявиев зарегистрировал брак в колонии «Черный дельфин». Его избранницей стала 18-летняя москвичка, которая впервые написала ему письмо, когда ей было всего 14 лет. Личное знакомство пары произошло после одного из судебных заседаний.

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