Новый премьер Украины сделал мрачный прогноз после вступления в должность

Предстоящий отопительный сезон на Украине может оказаться значительно тяжелее предыдущего, заявил новый премьер-министр страны Сергей Корецкий на пленарном заседании Верховной Рады непосредственно в ходе рассмотрения вопроса о его утверждении на должность. По его словам, у правительства пока нет готовой и детально проработанной программы действий на холодное время года. Трансляция заседания велась на YouTube-канале.

При этом Корецкий заверил депутатов, что лично займется подготовкой к холодам и оперативной разработкой этого плана. Он назвал это ключевыми задачами на ближайшее время.

Следующая зима может быть сложнее предыдущей, — подчеркнул Корецкий.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве. Уже на следующий день Юлия Свириденко, занимавшая тогда пост премьер-министра, подала заявление об отставке. Вместе с ней ушел и весь состав правительства. Позднее появилась информация, что Свириденко возглавит офис Зеленского, а нынешний его руководитель Кирилл Буданов займет пост министра обороны.