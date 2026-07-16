В Кремле раскрыли, какую тему Путин регулярно обсуждает с кабмином Песков: Путин регулярно обсуждает с кабмином положение дел в экономике России

Президент России Владимир Путин регулярно обсуждает с кабинетом министров положение дел в российской экономике, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства и руководители ведомств понимают, какие действия следует предпринять, чтобы урегулировать и выправить сложившуюся ситуацию, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации, — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отдельно обратил внимание, что ситуация в российской экономике стабильна. Он добавил, что трудности не носят критического характера.

Ранее Песков отмечал, что темпы роста российской экономики находятся на недостаточно высоком уровне. При этом он подчеркнул, что вся мировая финансовая система пребывает в плачевном состоянии, и Россия не изолирована от этих процессов.

До этого в Центробанке заявляли, что экономическая активность в России во втором квартале превысила показатели начала года, что создает предпосылки для роста ВВП в годовом выражении. Регулятор отмечал, что после спада деловой активности экономика начала восстанавливаться, хотя и столкнулась с негативным шоком предложения.