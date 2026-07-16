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16 июля 2026 в 12:50

Песков оценил состояние российской экономики

Песков: темпы роста экономики РФ недостаточны из-за состояния мировой системы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Темпы роста российской экономики находятся на недостаточно высоком уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что вся мировая финансовая система пребывает в плачевном состоянии, и Россия не изолирована от этих процессов, передает пресс-служба Кремля.

Темпы роста — об этом неоднократно говорил президент — недостаточны, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится сейчас скорее в плачевном состоянии, в том числе из-за последствий таких конфликтов, как вокруг Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. Конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолированной, — отметил Песков.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин подчеркнул, что регулятор вынужден учитывать динамику цен на горючее и инфляционные настроения населения при формировании денежно-кредитной политики. По его словам, влияние топливного рынка на ожидания по будущему росту цен будет напрямую анализироваться при принятии решений о ключевой ставке.

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