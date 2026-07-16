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16 июля 2026 в 13:28

Юрист ответил, могут ли родственники унаследовать файлы погибшего

Юрист Виноградов: в России нет закона о цифровом наследии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сейчас в России нет официального закона о «цифровом наследии», рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Он отметил, что активы переходят наследникам по нормам Гражданского кодекса.

С точки зрения действующего права включать цифровые активы в завещание не просто можно, но и целесообразно: отдельным пунктом можно указать, кому перейти должны права на аккаунты, домены, сайты, криптовалюту, электронные кошельки, архивы фотографий и документов, а также права на контент, — рассказал Виноградов.

Юрист подчеркнул, что при этом сервисы обычно отказываются раскрывать переписку наследникам, даже при наличии свидетельства о смерти. По его словам, особенно велик риск потери доступа к криптовалюте — без ключа актив фактически недоступен, хотя юридически признается имуществом.

Ранее адвокат Диана Мангутова рассказала, что при составлении завещания нужно избегать расплывчатых или невозможных условий для наследников, а также абстрактного описания имущества. В противном случае документ приведет к разбирательствам и спорам или суд вовсе признает его недействительным.

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