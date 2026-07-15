В Кремле раскрыли, когда США займутся Украиной Песков: США продолжат работу по украинскому треку после Ирана

Россия получает информацию о готовности США продолжить работу по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, Штаты займутся Украиной после урегулирования ситуации вокруг Ирана.

Мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать свои услуги посреднические в плане украинского урегулирования, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может поддержать новый пакет антироссийских санкций в качестве символического жеста в память о сенаторе Линдси Грэме. Законопроект был разработан Грэмом, а в настоящее время в Конгрессе США преобладают сторонники усиления давления на Россию. Отмечается, что Трамп заинтересован в получении права самостоятельно вводить отдельные санкции без дополнительных согласований.

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