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16 июля 2026 в 12:42

Власти Малайзии приняли жесткие меры против всех израильтян в стране

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим распорядился высылать израильтян из страны

Анвар Ибрагим Анвар Ибрагим Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Малайзия намерена немедленно выдворять граждан Израиля в случае их нахождения на своей территории, поскольку Куала-Лумпур не признает это государство, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим. Так он отреагировал на сообщения о возможном пересечении границы израильтянами по документам третьих стран. Премьер уточнил, что все профильные ведомства уже проверяют поступившую информацию, передает The Sun.

Мы проводим расследование. <...> Мы этого не допустим. Если такие лица есть, должны быть приняты меры. Если это граждане Израиля, то, поскольку мы не признаем Израиль, они будут немедленно депортированы, — сказал Ибрагим.

Ранее премьер-министр Малайзии заявил, что Европа больна, а ситуация в секторе Газа — яркое тому подтверждение, так как она высветила все лицемерие западных стран. По его словам, международное сообщество на Западе не соблюдает собственные декларации о приверженности демократии и правам человека.

До этого исполняющая обязанности постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева призвала решить израильско-палестинский вопрос на фоне затишья конфликта между Ираном и США. По ее словам, разрядка напряженности в регионе дает большую надежду.

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