Иностранец попытался прихватить из России чемодан с монетами XIX века

Уссурийские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза из России монет Японской империи, отчеканенных в период правления императора Мэйдзи, сообщили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе. Экспертиза подтвердила, что монеты изготовлены более 100 лет назад.

Мужчина следовал в Китай в составе туристической группы на автобусе через пункт пропуска Пограничный. Во время досмотра инспекторы обнаружили в чемодане туриста четыре монеты номиналом один сен образца 1874, 1877, 1881, 1887 годов. Пассажир пояснил, что приобрел монеты для себя в качестве сувенира в музее г. Владивостока и не знал о правилах вывоза культурных ценностей, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что иностранка хотела вывезти золотые слитки из Приамурья в подошве кроссовок. Злоумышленницу разоблачили при прохождении планового таможенного контроля в пункте пропуска в Благовещенске. Общая стоимость слитков превысила 24,4 млн рублей.

До этого таможенники аэропорта Домодедово задержали иностранца, провозившего 446 драгоценных и полудрагоценных камней. Нарушитель заявил, что вез драгоценности для своей ювелирной фирмы, и не знал о необходимости заполнения декларации.