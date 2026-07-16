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16 июля 2026 в 12:21

Иностранец попытался прихватить из России чемодан с монетами XIX века

Иностранец пытался вывезти из России монеты эпохи императора Мэйдзи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Уссурийские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза из России монет Японской империи, отчеканенных в период правления императора Мэйдзи, сообщили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе. Экспертиза подтвердила, что монеты изготовлены более 100 лет назад.

Мужчина следовал в Китай в составе туристической группы на автобусе через пункт пропуска Пограничный. Во время досмотра инспекторы обнаружили в чемодане туриста четыре монеты номиналом один сен образца 1874, 1877, 1881, 1887 годов. Пассажир пояснил, что приобрел монеты для себя в качестве сувенира в музее г. Владивостока и не знал о правилах вывоза культурных ценностей, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что иностранка хотела вывезти золотые слитки из Приамурья в подошве кроссовок. Злоумышленницу разоблачили при прохождении планового таможенного контроля в пункте пропуска в Благовещенске. Общая стоимость слитков превысила 24,4 млн рублей.

До этого таможенники аэропорта Домодедово задержали иностранца, провозившего 446 драгоценных и полудрагоценных камней. Нарушитель заявил, что вез драгоценности для своей ювелирной фирмы, и не знал о необходимости заполнения декларации.

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