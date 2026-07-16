Исчезнувшего в 2007 году ребенка вновь объявили в розыск Во Владивостоке ищут мальчика, пропавшего в Хабаровске в 2007 году

Полиция Владивостока обратилась к горожанам с просьбой помочь в розыске мальчика, пропавшего в Хабаровске в 2007 году, сообщили в управлении МВД России по Приморскому краю. Ребенок 2002 года рождения ушел из дома 5 июня, установить его местонахождение так и не удалось.

Ведомство также перечислило особые приметы пропавшего: ожог на внутренней стороне правой руки в районе локтевого сгиба и шрам зигзагообразной формы на правом колене. Сотрудники полиции призывают всех, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения, возможных свидетелях или подозрительных лицах, незамедлительно сообщить в органы внутренних дел. В ведомстве подчеркнули, что важна любая, даже на первый взгляд незначительная деталь, которая может оказаться ключевой в установлении обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Австрии пропала без вести девятилетняя девочка. Инцидент произошел вечером 7 июля в торговом центре: девочка отпросилась в туалет и исчезла. Сопровождающий оперативно сообщил о случившемся полиции, но найти подростка пока не удалось.