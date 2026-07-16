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16 июля 2026 в 12:50

«Неважно, кто возглавляет МО Украины»: Песков обозначил приоритет Москвы

Песков: для урегулирования конфликта важно наличие в Киеве ответственного лица

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Кремль не придает значения тому, кто именно возглавляет министерство обороны Украины, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ключевым условием для начала урегулирования является наличие в Киеве лица, способного принять соответствующее решение, сообщает пресс-служба Кремля в МАКСе. Он также отметил, что Москва отслеживает все новости, касающиеся СВО, в том числе связанные с отставкой главы украинского МО Михаила Федорова.

По большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что украинские власти сейчас не готовы к мирному урегулированию конфликта. По его словам, это является причиной продолжения специальной военной операции. Также представитель Кремля отметил, что в Киеве прекрасно понимают, какие шаги следует предпринять для разрешения конфликта.

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