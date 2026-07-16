Песков заявил о готовности России к переговорам по Украине Песков: Россия сохраняет открытость для мирных переговоров по Украине

Россия по-прежнему сохраняет свою полную открытость для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако перспектив для их возобновления Москва пока не наблюдает, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Пока каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет, мы их не фиксируем. Российская Федерация сохраняет свою открытость для этого пути, — сказал Песков.

В Кремле также прокомментировали перестановки в правительстве Украины. Песков подчеркнул, что для Москвы не играет никакой роли состав украинского кабмина. Заявление прозвучало после назначения на пост премьера Сергея Корецкого. Соответствующее решение поддержали 289 депутатов Верховной рады, против высказался только один.

Кадровые перестановки на Украине анонсировал 12 июля президент страны Владимир Зеленский. Уже на следующий день Юлия Свириденко, занимавшая пост премьер-министра с 17 июля 2025 года, подала заявление об отставке, вместе с ней уходит и весь состав правительства.