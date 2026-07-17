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17 июля 2026 в 06:51

Стало известно, как подразделения ВСУ оказались «заперты» в Писаревке

Марочко: ВСУ проводят перегруппировку в районе Писаревки Сумской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Активные действия российских подразделений в районе Писаревки Сумской области вынуждают украинские силы менять построение, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, несмотря на усиливающееся давление, командование Вооруженных сил Украины не разрешает подразделениям оставлять населенный пункт. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Наши военнослужащие активно делают накаты на Писаревку, что вынуждает украинских бойцов проводить перегруппировки, но покидать данный населенный пункт они пока не планируют, — сказал он.

Эксперт также уточнил, что украинская сторона перебросила дополнительные подразделения в район соседней Хотени. Оттуда военнослужащие небольшими группами по два-три человека направляются в сторону Писаревки, констатировал он.

Ранее военнослужащие морской пехоты группировки войск «Центр» пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на Добропольском направлении в ДНР, сообщил командир роты 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Цезарь. Трое диверсантов были уничтожены еще до выхода к российским позициям, уточнил он.

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