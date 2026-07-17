Названо число учеников, удаленных с ЕГЭ без права пересдачи Музаев: 917 учеников были удалены с ЕГЭ в 2026 году без права пересдачи

С ЕГЭ в 2026 году без права пересдачи в течение года удалили почти 920 человек, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, школьники осваивают все более изощренные способы обмана системы вместо учебы.

К сожалению, удаленные у нас были, все изощреннее у нас методы, когда некоторые ребята выбирают вместо того, чтобы учиться, они осваивают другие науки, как обмануть систему. В этом году 917 удаленных у нас без права пересдачи в течение года, — рассказал Музаев.

В надзорном ведомстве отметили, что большинство удаленных попались на использовании средств связи и шпаргалок. Для сравнения — в 2025 году с экзамена сняли 915 человек.

Ранее министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что общее число стобалльных результатов на ЕГЭ в России составило 9777. По его словам, это результат экзаменационной кампании 2026 года.

Рекордсменом по количеству выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, стал Санкт-Петербург. Всего в Северной столице такого результата добились 914 человек. «Серебро» в рейтинге забрала Московская область. В ней 836 учеников сдали экзамен на 100 баллов. В Татарстане и Краснодарском крае насчитали 459 и 416 стобалльников.