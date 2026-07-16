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16 июля 2026 в 10:21

Мешаю кабачок, крабовые палочки и сыр: летние котлеты просят чаще мясных — сочные и нежные

Фото: D-NEWS.ru
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Когда кабачков становится много, хочется приготовить из них что-то новое, а не очередные оладьи. Стоит добавить крабовые палочки и немного сыра — и получаются необычные котлеты с нежной серединкой и аппетитной золотистой корочкой.

Такие котлеты хороши и на обед, и на ужин. Они готовятся из простых продуктов, получаются сочными без лишних хлопот и отлично сочетаются со сметаной, свежей зеленью или легким овощным салатом.

Для приготовления вам понадобится: кабачок — 200 г (после отжимания), крабовые палочки — 200 г, твердый сыр — 80 г, яйцо — 1 шт., мука — 3 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, сметана — для подачи, зеленый лук — по вкусу.

Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте примерно на 30 минут, чтобы выделился сок. Затем тщательно отожмите мякоть — после этого должно остаться около 200 г кабачка. Добавьте натертые на крупной терке крабовые палочки, сыр, яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте до однородной массы.

Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной и мелко нарезанным зеленым луком.

Личный опыт

Эти котлеты всегда исчезают со стола быстрее классических мясных. Сыр делает их особенно нежными, а крабовые палочки добавляют приятный вкус, который отлично сочетается со свежим кабачком. Летом готовлю их регулярно — просто, быстро и очень вкусно.

Проверено редакцией
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