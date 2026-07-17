Матч Аргентина — Испания оказался под угрозой срыва

Финальный матч Чемпионата мира по футболу 2026 года между Аргентиной и Испанией могут отложить из-за бушующих лесных пожаров в Канаде, пишет издание Ole.us. Дым уже распространился по нескольким городам на севере США. Сборные двух стран должны встретиться 19 июля на стадионе New York New Jersey в штате Нью-Джерси.

По данным издания, индекс качества воздуха из-за дыма поднялся до отметки в 240 пунктов, а в некоторых районах — до 300 пунктов. Это показатель нездорового загрязнения воздуха. Так, профессиональная футбольная канадско-американская лига MLS отменила матч команд Chicago Fire и Vancouver Whitecaps по соображениям безопасности.

По подсчетам издания, на финал Чемпионата мира приедут больше 80 тыс. человек. Однако не исключается, что дым может рассеяться к 19 июля.

Ранее стало известно, что в составе сборных Аргентины и Испании выступят футболисты Лионель Месси и Ламин Ямаль. Латиноамериканский нападающий во время фотосессии на благотворительной акции 19 лет назад искупал испанского спортсмена, который на тот момент был еще младенцем.