Раскрыто, сколько пляжей в Анапе получили разрешение на открытие сезона

Раскрыто, сколько пляжей в Анапе получили разрешение на открытие сезона 89 пляжей в Анапе получили разрешения на открытие пляжного сезона

Открыть пляжный сезон в Анапе смогут 89 пляжей, сообщили на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Им выдали соответствующие разрешения, сообщается в канале Правительства в МАКСе.

Эксперты проверяют еще 12 пляжей, а также ведут мониторинг Черного моря и побережья Краснодарского края и Крыма. На сегодняшний день за ситуацией следят 768 человек и 186 единиц техники. Сотрудники Роспотребнадзора также отсыпают дополнительный слой чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили, что пляжи южного города готовы принимать посетителей. Гендиректор детского курорта «Вита» Василий Димоев даже рассказал, что в городе пытаются «согреть море» для детей. Глава РФ удивился такому стремлению.

Между тем спасатели предупредили, что купание в водоеме может быть смертельно опасным. Угроза может возникнуть, если разница между температурой воды и воздуха превышает 10 градусов.