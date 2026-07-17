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17 июля 2026 в 12:10

Российские ученые сделали сенсационное заявление о прошлом Земли

В РНФ опровергли гипотезу, что Земля когда-то была ледяным шаром

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Широко известная гипотеза «Земля-снежок», предполагающая, что планета миллиарды лет назад представляла собой сплошной ледяной шар, может быть недостоверной, заявили ученые из Российского научного фонда. Эксперты в беседе с РИА Новости отметили, что никого оледенения могло не быть, поскольку расположение древних магнитных полюсов в эдиакарскую эпоху кардинально отличалось от современного.

Оказалось, что в эдиакарский период магнитные полюса Земли не соответствовали современным — они располагались в районе экватора. Это значит, что все предыдущие представления о палеошироте и, соответственно, расположении древних континентов могут быть неверными, поскольку они опирались на координаты, рассчитанные относительно современных магнитных полюсов, — сказали в РНФ.

В свою очередь заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института РАН Антон Колесников в беседе с РИА Новости добавил, что сама теория «Земля-снежок» строилась исключительно на предположении, что в далеком прошлом оси вращения и магнитное поле планеты находились в том же положении, как и сегодня. По его словам, именно из-за этой ошибки исследователи ранее делали выводы, что льды в криогеновый период доходили до самой линии экватора, покрывая океаны многометровой коркой.

Дело в том, что эта гипотеза «Земля-снежок» была сформулирована на основе более ранних палеомагнитных и палеоширотных данных, согласно которым магнитные полюса и широты в древности соответствовали современным. Если допустить, что поле было повернуто на 90 градусов, то получится картина, где ледниковые отложения на самом деле были там же, где и сейчас — только на полюсах, — пояснил Колесников.

Ранее профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов заявил, что грозы стали чаще возникать на Урале из-за господства циклонов и постоянных затоков на территорию теплого влажного воздуха. По его словам, повторяемость смерчей в регионе близится к рекордной.

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